بيار بو عاصي لـ هنا بيروت: كلما تقدمنا نصف خطوة الى الأمام النظام السوري يضع المزيد من العراقيل أمامنا وعلى المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على سوريا لحلّ هذا الملف