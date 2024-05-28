منع الشيخ مرعب من خطبة الجمعة.. هل أغضب "القوات" أم دار الفتوى؟

علمت قناة "الجديد" أن المفتّش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب لن يخطب بالمصلّين في مسجد الإمام علي في طريق الجديدة ولن يؤمّ الصلاة فيهم وذلك بعد منعه من قبل دار الفتوى بالقيام في ذلك على خلفية مواقفه السياسية لا سيما ضد حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع.

وبحسب المعلومات فإن ذلك يأتي على خلفية مواقف مرعب في الأشهر الأخيرة لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومن غير المعروف إن كان هذا الإجراء سيقتصر على هذا الأسبوع فقط أم سيستمر في الأسابيع المقبلة.

والشيخ مرعب هو إمام مسجد "الإمام علي" في طريق الجديدة منذ 5 سنوات، وعرف مؤخراً بخطابه الذي يسعى فيه الى وأد الخطاب الفتنوي والتحريضي بين السنة والشيعة ويحاول توحيد صف المسلمين في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان. وجاءت هذه المعلومات أيضاً بعد حلقة "النشرة مع تمام" على قناة الجديد يوم الإثنين، حيث كشف ما يحصل في "الشارع السني"، موجهاً الاتهام باتجاه رئيس حزب القوات سمير جعجع، ومعتبراً أن هناك جهات في لبنان تسعى الى جرّ الطائفة السنيّة للقتال ضد الشيعة، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة وفي ظل مواجهة العدو الإسرائيلي.



