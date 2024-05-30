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الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا لـ الجديد: المشكلة الحقيقية اليوم في ملف الكهرباء هي عدم قدرة اللبنانيين على تغطية تكاليف الفواتير
2024-05-30 | 03:46
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الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا لـ الجديد: المشكلة الحقيقية اليوم في ملف الكهرباء هي عدم قدرة اللبنانيين على تغطية تكاليف الفواتير
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الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا لـ الجديد: المشكلة الحقيقية اليوم في ملف الكهرباء هي عدم قدرة اللبنانيين على تغطية تكاليف الفواتير
خاص الجديد
محليات
الإقتصادي
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خالد أبو شقرا يفنّد مشكلة الكهرباء في لبنان وسبل الحلّ
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