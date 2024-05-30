رئيس منتدى الإقتصاديين العرب سمير العيطة لـ الجديد: إذا كان هناك نيّة جديّة للمصالحة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا ولبنان يجب معالجة بعض الملفات ويجب أن يساهم بهذا الحلّ "ناس شاطرين" مثل اللواء عباس إبراهيم

معلومات الجديد حول لقاء لودريان والنائب محمد رعد: حزب الله أكد على ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي وان هذا الامر لن يتم الا من خلال حوار جدي بين كل الاطرف وبرئاسة بري