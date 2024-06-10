الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

زياد شبيب للجديد: الخطابات السياسية الاكثر صراحةً نسمعها عن لسان فرنجية

2024-06-10 | 04:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
زياد شبيب للجديد: الخطابات السياسية الاكثر صراحةً نسمعها عن لسان فرنجية
زياد شبيب للجديد: الخطابات السياسية الاكثر صراحةً نسمعها عن لسان فرنجية

أكد القاضي زياد شبيب، أن "أكثر الخطابات السياسية صراحةً وصدقاً نسمعها عن لسان الوزير السابق سليمان فرنجية"، معتبراً أن "الوزير فرنجية شخص جدير بأن يكون رئيساً للجمهورية لأنه يحظى بشعبوية كبيرة بغض النظر عن أراء فريقه الخصم بسلوكه السياسي وقناعاته الخاصة".

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية له ضمن برنامج الحدث مع الاعلامية جوزفين ديب، شدد شبيب على أنه "نحن لا ندرك شكل التسوية المرتقبة وممكن أن تكون بعيدة من رئيس تيار المردة". 

ولفت إلى "وجود قوى سياسية تقوم بمبادرات داخلية بغية "كسب حسنة"، مضيفاً: "ممكن أن نتفاجأ بأي لحظة بمبادرة خارجية هادفة إلى انتخاب رئيس".

ولم يستبعد شبيب إمكانية حصول تسوية رئاسية على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. 

وعن انتشار الجيش اللبناني جنوباً، جزم شبيب "بضرورة وجود القوى العسكرية اللبنانية على طول خط الحدود شرط وجود توازن في القدرة الدفاعية".
زياد شبيب للجديد: الخطابات السياسية الاكثر صراحةً نسمعها عن لسان فرنجية

خاص الجديد

محليات

زياد شبيب

برنامج الحدث

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: وصول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
مراسلة الجديد: بدء إجتماع كتلتي اللقاء الديمقراطي والكتائب في بيت الكتائب المركزي في الصيفي

اقرأ ايضا في خاص الجديد

الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات
Play
07:28
Play

الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات


الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات

07:28

الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات


الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات

"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة
06:32

"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مراحلها الأولى ستشمل ضربات جوية تستهدف المنشأت الحيوية للبنان وضاحية بيروت الجنوبية".

06:32

"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مراحلها الأولى ستشمل ضربات جوية تستهدف المنشأت الحيوية للبنان وضاحية بيروت الجنوبية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024