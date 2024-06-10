زياد شبيب للجديد: الخطابات السياسية الاكثر صراحةً نسمعها عن لسان فرنجية

أكد القاضي زياد شبيب، أن "أكثر الخطابات السياسية صراحةً وصدقاً نسمعها عن لسان الوزير السابق سليمان فرنجية"، معتبراً أن "الوزير فرنجية شخص جدير بأن يكون رئيساً للجمهورية لأنه يحظى بشعبوية كبيرة بغض النظر عن أراء فريقه الخصم بسلوكه السياسي وقناعاته الخاصة".

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية له ضمن برنامج الحدث مع الاعلامية جوزفين ديب، شدد شبيب على أنه "نحن لا ندرك شكل التسوية المرتقبة وممكن أن تكون بعيدة من رئيس تيار المردة".



ولفت إلى "وجود قوى سياسية تقوم بمبادرات داخلية بغية "كسب حسنة"، مضيفاً: "ممكن أن نتفاجأ بأي لحظة بمبادرة خارجية هادفة إلى انتخاب رئيس".



ولم يستبعد شبيب إمكانية حصول تسوية رئاسية على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون.



وعن انتشار الجيش اللبناني جنوباً، جزم شبيب "بضرورة وجود القوى العسكرية اللبنانية على طول خط الحدود شرط وجود توازن في القدرة الدفاعية".