مصادر القوات اللبنانية لـ الجديد: انضاج التوافق على رئيس يمكن أن يمرّ من خلال المشاورات الثنائية البعيدة من الأضواء

مصادر القوات لـ الجديد: لا نقبل بأي حوار أو تشاور ضمن آليات وأطر تكرّس قبل أي إنتخاب لأنها مخالفة للدستور ولكن نقبل بالتشاور على غرار ما حصل قبل وخلال جلسة التمديد لقائد الجيش