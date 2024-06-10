الرئيس بري لـ الجديد: باسيل لم يذكر أي أسماء مرشحين وعن فرنجية قال لي "ما رح نمشي فيه"

مصادر الجديد: باسيل يسعى الى استقطاب عدد من الكتل على رأسها اللقاء الديمقراطي والاعتدال والمستقلين في محاولة ليصل عددهم الى 65 نائبا بهدف تخطي الاسماء المطروحة على رأسها فرنجية