الرئيس بري رداً على سؤال الجديد حول حوار من غير القوات: "الحوار يلي دعيت اليه الكل بيعرف قواعده ولنوصل ليها منصلي عليها"

مصادر الجديد: نتائج مسعى الإشتراكي لا يُراهن عليها ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية فجعجع لن يقبل بأي طرح حواري أما بالنسبة الى الثنائي فالحزب فوّض بري تفويضاً كاملاً وما يقبل به بري يمضي به الحزب