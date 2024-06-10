الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:54
في لندن.. ظاهرة "سرقة الهواتف" تتفشى!
10:42
بعدما اثارت قضيتها الجدل .. ريهام سعيد تطل لأول مرة عبر الاعلام اللبناني في اجرأ حوار
09:14
شاهد - إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان
07:43
شاهد - إحتجاجات في فرنسا بعد صعود اليمين المتطرف في أوروبا
04:31
20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم
خاص الجديد
الرئيس بري رداً على سؤال الجديد حول حوار من غير القوات: "الحوار يلي دعيت اليه الكل بيعرف قواعده ولنوصل ليها منصلي عليها"
2024-06-10 | 13:16
A-
A+
الرئيس بري رداً على سؤال الجديد حول حوار من غير القوات: "الحوار يلي دعيت اليه الكل بيعرف قواعده ولنوصل ليها منصلي عليها"
مقالات ذات صلة
الرئيس نبيه بري لـ الجديد: "باسيل حكي بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هالناحية جبران أفضل من غيره"
النائب جورج عدوان لـ الجديد: نريد جلسات متتالية لإنتخاب الرئيس وطلب الحوار غير دستوري
مصادر الجديد: نتائج مسعى الإشتراكي لا يُراهن عليها ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية فجعجع لن يقبل بأي طرح حواري أما بالنسبة الى الثنائي فالحزب فوّض بري تفويضاً كاملاً وما يقبل به بري يمضي به الحزب
الرئيس بري رداً على سؤال الجديد حول حوار من غير القوات: "الحوار يلي دعيت اليه الكل بيعرف قواعده ولنوصل ليها منصلي عليها"
خاص الجديد
محليات
الجديد
القوات:
"الحوار
بيعرف
قواعده
ولنوصل
منصلي
عليها"
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: بدء إجتماع كتلتي اللقاء الديمقراطي والكتائب في بيت الكتائب المركزي في الصيفي
وئام وهاب لـ وهلق شو: الأميركي ليس أقل خطراً من الإسرائيلي بل الأميركي هو الأخطر اليوم
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:20
تابعوا حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام بعد قليل على الجديد
14:20
تابعوا حلقة جديدة من برنامج النشرة مع تمام بعد قليل على الجديد
13:15
الرئيس بري لـ الجديد: باسيل لم يذكر أي أسماء مرشحين وعن فرنجية قال لي "ما رح نمشي فيه"
13:15
الرئيس بري لـ الجديد: باسيل لم يذكر أي أسماء مرشحين وعن فرنجية قال لي "ما رح نمشي فيه"
13:14
الرئيس نبيه بري لـ الجديد: "باسيل حكي بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هالناحية جبران أفضل من غيره"
13:14
الرئيس نبيه بري لـ الجديد: "باسيل حكي بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هالناحية جبران أفضل من غيره"
يحدث الآن
عربي و دولي
14:50
بواسطة الذكاء الاصطناعي.. وزير خارجية إسرائيل يسخر من رئيس وزراء إسبانيا
محليات
14:43
اجتماع في بيت الكتائب المركزي بين نواب المعارضة ووفد من لبنان القوي
عربي و دولي
14:25
بعد اعتراف بلدها بالدولة الفلسطينية.. سفيرة تتعرض للتوبيخ من قبل إسرائيل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:48
غضب عربي عارم من رئيس الأرجنتين... والسبب؟
2023-06-09
تيننتي تعليقا على ما يجري في كفرشوبا: "اليونيفيل" على اتصال بالأطراف وتسعى جاهدة لإيجاد حلول
2024-06-07
إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد
2023-07-22
"النهار": اقفال جمعية تبيع الأطفال في لبنان… تحرّش جنسي واتجار بالبشر
2023-08-23
مؤتمر صحافي للنائب وائل أبو فاعور من مجلس النواب .. لمتابعة البث المباشر:
2023-08-16
ميريام فارس تعلق على تعاونها مع محمد منير.. هذا ما قالته
بالفيديو
بالفيديو
13:40
مقدمة النشرة المسائية 10-06-2024
13:39
النشرة الجوية 10-06-2024
10:13
هنا بيروت - وليد البعريني - الحلقة الكاملة
08:55
فيديو - سجن رومية.. معلومات عن إنتفاضة وسحب الدخان تتصاعد
08:11
اول ظهور لـ جيسيكا عازار بعد اعلان حملها الثاني .. ظهرت بالمايوه في مسبح بيتها الفخم
07:28
الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
06:32
"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة
خاص الجديد
06:32
"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة
محليات
01:15
بالصور - إغلاق مدارس جنوب لبنان بسبب رسالة "واتساب"!
محليات
01:15
بالصور - إغلاق مدارس جنوب لبنان بسبب رسالة "واتساب"!
منوعات
02:15
بالفيديو - العثور على امرأة.. في بطن ثُعبان!
منوعات
02:15
بالفيديو - العثور على امرأة.. في بطن ثُعبان!
محليات
03:50
مذكرة بإقفال القطاع التربوي والجامعي بمناسة عيد الأضحى
محليات
03:50
مذكرة بإقفال القطاع التربوي والجامعي بمناسة عيد الأضحى
محليات
10:13
هيرمز 900 بقبضة حزب الله مجدداً!.. تفاصيل العملية
محليات
10:13
هيرمز 900 بقبضة حزب الله مجدداً!.. تفاصيل العملية
منوعات
02:42
شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!
منوعات
02:42
شاهد - فيديو على يوتيوب.. يتسبب بسجنه 10 سنوات!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024