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الياس حنكش لـ #وهلق_شو: يوجد دستور في البلد يحتم على رئيس مجلس النواب فتح جلسة لانتخاب رئيس ولكن السؤال الأبرز هل حزب الله يريد وسط هذه المعركة رئيساً؟ حتى فرنجية سيكون محرجاً في التعامل معه
2024-06-30 | 16:34
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الياس حنكش لـ #وهلق_شو: يوجد دستور في البلد يحتم على رئيس مجلس النواب فتح جلسة لانتخاب رئيس ولكن السؤال الأبرز هل حزب الله يريد وسط هذه المعركة رئيساً؟ حتى فرنجية سيكون محرجاً في التعامل معه
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