مراسل الجديد: وزير الدفاع غادر قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء

النائب أديب عبد المسيح لـ الجديد: المبادرة الرئاسية لقوى المعارضة ليست جديدة لكن الفرق اليوم هو إجماع كل الأفرقاء في المعارضة عليها ومن يوم الغد الكرة ستكون في ملعب الطرف الآخر