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خاص الجديد
مراسل الجديد: وزير الدفاع غادر قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء
2024-07-09 | 09:04
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مراسل الجديد: وزير الدفاع غادر قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء
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خاص الجديد
الجديد:
الدفاع
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