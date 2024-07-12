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عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال لـ الجديد: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة والحقيقة أن نتنياهو لا يرغب في الانسحاب من قطاع غزة أو وقف القتال
2024-07-12 | 04:29
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عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال لـ الجديد: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة والحقيقة أن نتنياهو لا يرغب في الانسحاب من قطاع غزة أو وقف القتال
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عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال لـ الجديد: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة والحقيقة أن نتنياهو لا يرغب في الانسحاب من قطاع غزة أو وقف القتال
خاص الجديد
عربي و دولي
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محمد نزال لـ الجديد: الأقاويل عن موافقة حماس على التنازل عن السلطة أو تسليمها لجهة ثالثة غير صحيحة جملة وتفصيلاً والحركة أعلنت أنها مستعدة لتكون جزءاً من السلطة
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