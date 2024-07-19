مهرجانات بيبلوس الدوليّة تشعل أجواء جبيل

مصادر الجديد: المؤسسة العسكرية لن تقع في الفراغ على قاعدة أنه إذا لم يوقع وزير الدفاع مرسوم رئيس الأركان حسان عودة سيعمد مجلس النواب الى التمديد لقائد الجيش جوزيف عون