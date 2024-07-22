عماد كريدية لـ الجديد: الهبة الصينية لهيئة أوجيرو بقيمة 8 مليون دولار ونصف المليون وهي هبة عينيّة وغير مشروطة ولم تكلّف الحكومة أي أعباء وهناك هبة أخرى من الحكومة الصينية