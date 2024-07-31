رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام لـ وهلق شو: مقاطعة بعض الوزراء للجلسة اليوم يكرس الإنقسام والخلاف الموجود بين مؤيدين لجبهة الإسناد في الجنوب ومعارضين لها

صلاح سلام لـ وهلق شو: لبنان اليوم في خط النار الأمامي وهو الأضعف بين بقية الساحات لذا نحن في مرحلة حرجة إذا تمكنا من تجنب الحرب سنكون قد تجنبنا مرحلة صعبة