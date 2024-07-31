ناصر ياسين لـ وهلق شو: اجتماعاتنا مفتوحة والعمل الديبلوماسي سيستمر لتفادي الحرب الواسعة ونحن نحتاج إلى الحوار الداخلي

السفير المصري في لبنان علاء موسى لـ وهلق شو: ما حدث أمس مؤسف ونحن ندين سياسة العدوان الإسرائيلي كما أننا نحذر من سياسة الإغتيالات ولا بد من أن القوى الأمنية الدولية بدورها لوقف هذه الحرب