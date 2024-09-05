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النائب سيمون أبي رميا للجديد: لقاؤنا اليوم هو بداية مرحلة تأسيسية وحركة دينامية أردنا خلقها و لبنان لم يعد يحتمل المزيد من ثقل الاجندات السياسية والمصالح الشخصية
2024-09-05 | 07:39
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النائب سيمون أبي رميا للجديد: لقاؤنا اليوم هو بداية مرحلة تأسيسية وحركة دينامية أردنا خلقها و لبنان لم يعد يحتمل المزيد من ثقل الاجندات السياسية والمصالح الشخصية
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