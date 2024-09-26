مجزرة إسرائيلية في بلدة الكرك.. مراسلة الجديد تنقل الصورة من قلب الحدث

عضو كتلة اللّقاء الدّيمقراطي النّائب ​هادي أبو الحسن​ لـ الجديد: كل من يحتكر أو يبتز أي نازح يجب محاسبته ووضعه في السجن فوراً إذ أن هذا الأمر هو فعل خيانة