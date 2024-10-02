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مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تركز على احتواء الشارع ودعوة القوى الأمنية لضبط الفوضى ومنع انزلاق الساحة الداخلية
2024-10-02 | 05:49
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مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تركز على احتواء الشارع ودعوة القوى الأمنية لضبط الفوضى ومنع انزلاق الساحة الداخلية
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مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تناول ملف النازحين وسبل مساعدتهم
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