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مصادر أمنية لـ الجديد: الشخصية المستهدفة في حارة صيدا هو حسين فنيش وأغلبية الشهداء من عائلته
2024-10-27 | 08:53
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مصادر أمنية لـ الجديد: الشخصية المستهدفة في حارة صيدا هو حسين فنيش وأغلبية الشهداء من عائلته
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خاص الجديد
محليات
أمنية
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فيديو - الجديد تكشف زيف إدعاءات العدو بشأن مستشفى وسنتر الساحل
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