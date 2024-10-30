ميقاتي لـ الجديد: هوكشتاين حمل خلال زيارته الأخيرة لبيروت اقتراحاً بقيَ "سرياً" بيني وبين الرئيس بري

ميقاتي للجديد: تم إبلاغي باغتيال السيد حسن نصرالله بينما كنت أخضع لفحوصات طبية في الولايات المتحدة وعدت فوراً إلى بيروت بعد ذلك وعقدتُ جلسة لمجلس الوزراء