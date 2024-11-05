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2024-11-05 | 04:21
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النائب سليم عون لـ الجديد: نريد وقفاً لإطلاق النار ولكن ليس بعقلية الإستسلام أي بعيداً عن شروط تمس بالسيادة أو الحقوق أو تؤثر على القدرة الدفاعية في المستقبل
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
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