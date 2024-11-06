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بث مباشر: غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومواكبة لتطورات الجبهة
2024-11-06 | 09:26
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بث مباشر: غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومواكبة لتطورات الجبهة
مواكبة خاصة من قناة الجديد لآخر التحديثات من المناطق اللبنانية ومتابعة كاملة للحرب على لبنان.
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بث مباشر: غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومواكبة لتطورات الجبهة
خاص الجديد
محليات
الضاحية الجنوبية
إسرائيل
بيروت
لبنان
الجيش الإسرائيلي
الحربي الإسرائيلي
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