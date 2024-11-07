الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
18:37
فيديو - غارات عنيفة ومتتالية بمحاذاة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
17:35
فيديو - نازحون من منطقة الأوزاعي يلجأون إلى الرملة البيضاء
16:54
فيديو - بالتفاصيل والأرقام.. مراسلة الجديد تستعرض نتائج الإنتخابات الأميركية
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
خاص الجديد
النائب ابراهيم الموسوي لـ الجديد: هناك منظمة ثقافية عالمية معنية بحماية التراث العالمي فالعدو نقيض لكل شيء اسمه تراث وثقافة ونحن أمام شريعة غاب حقيقية يتغلب فيها المتوحش بأمر من الإدارة الأميركية
2024-11-07 | 04:18
A-
A+
النائب ابراهيم الموسوي لـ الجديد: هناك منظمة ثقافية عالمية معنية بحماية التراث العالمي فالعدو نقيض لكل شيء اسمه تراث وثقافة ونحن أمام شريعة غاب حقيقية يتغلب فيها المتوحش بأمر من الإدارة الأميركية
مقالات ذات صلة
النائب ابراهيم الموسوي لـ "الجديد": الإسرائيلي يتعرض لكل من يحاول إنقاذ المصابين والجرحى وذلك برسم القوانين الدولية وكل من يأبه لحقوق الإنسان
مراسلة الجديد: وصول النائبان امين شري وابراهيم الموسوي الى مكان استهداف الغارة في الباشورة
النائب الياس جرادة من أمام قصر عدل بيروت لـ الجديد تعليقاً على جلسة إستجواب رياض سلامة: قضية أموال المودعين وجوديّة ونحن نشدّ على يدّ القضاء ورهاننا على القضاة الشرفاء
النائب ابراهيم الموسوي لـ الجديد: هناك منظمة ثقافية عالمية معنية بحماية التراث العالمي فالعدو نقيض لكل شيء اسمه تراث وثقافة ونحن أمام شريعة غاب حقيقية يتغلب فيها المتوحش بأمر من الإدارة الأميركية
خاص الجديد
محليات
ابراهيم
الموسوي
الجديد:
منظمة
ثقافية
عالمية
معنية
بحماية
التراث
العالمي
فالعدو
وثقافة
شريعة
حقيقية
يتغلب
المتوحش
الإدارة
الأميركية
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: عملية تنطيف المكان بدأت فجراً والعمل جار حتى اللحظة كما أن الأمور قد عادت إلى طبيعتها والمطار يعمل بكل أقسامه وبشكل طبيعي
اقرأ ايضا في خاص الجديد
01:34
معلومات الجديد: عملية تنطيف المكان بدأت فجراً والعمل جار حتى اللحظة كما أن الأمور قد عادت إلى طبيعتها والمطار يعمل بكل أقسامه وبشكل طبيعي
01:34
معلومات الجديد: عملية تنطيف المكان بدأت فجراً والعمل جار حتى اللحظة كما أن الأمور قد عادت إلى طبيعتها والمطار يعمل بكل أقسامه وبشكل طبيعي
01:33
معلومات الجديد: لا أضرار في مطار بيروت وقد اقتصر الأمر على تناثر الأحجار على المدرج الغربي وطريق الخدمه إضافة إلى أضرار بسيطة في محيط المدرج 17
01:33
معلومات الجديد: لا أضرار في مطار بيروت وقد اقتصر الأمر على تناثر الأحجار على المدرج الغربي وطريق الخدمه إضافة إلى أضرار بسيطة في محيط المدرج 17
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت>
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت>
يحدث الآن
محليات
08:55
أول تعليق من اليونيفيل بعد العدوان الذي طال السيارة في صيدا
محليات
08:36
من هم شهداء الغارة على السيارة في صيدا؟
فن
08:29
تطورات جديدة حول سحب الجنسية الكويتية من داوود حسين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-10-02
بالفيديو - شاب لبناني ينجو من قصف إسرائيلي في رياق بالبقاع
2024-08-25
حركة أمل تعلن إستشهاد أيمن كامل إدريس في إستهداف سيارة بالنبطية
2024-08-30
فيديو - نجاة نجم سان أنطونيو سبيرز من حادث سير
2024-09-29
هل تريد العمل في فندق كريستيانو رونالدو؟ .. اليك الشروط والراتب
2024-10-24
وزير خارجية فرنسا: لا يمكن الإكتفاء بهذه الإستجابة الإنسانية للأزمة والحل يمرّ بالتنفيذ الكامل للـ 1701
2024-11-05
لقاء يجمع السفير السعودي في لبنان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
بالفيديو
بالفيديو
05:03
صور تستعد لتشيع شهدائها.. مراسل الجديد يطلعنا على التفاصيل
17:57
فيديو - غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية
17:35
فيديو - نازحون من منطقة الأوزاعي يلجأون إلى الرملة البيضاء
17:16
بعد تهديدات العدو لمنطقة الأوزاعي.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
16:54
فيديو - بالتفاصيل والأرقام.. مراسلة الجديد تستعرض نتائج الإنتخابات الأميركية
16:50
العدو يهدّد بقصف الضاحية الجنوبية مجدداً.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:24
بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"
محليات
14:24
بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"
محليات
13:04
هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب
محليات
13:04
هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب
خاص الجديد
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
خاص الجديد
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
محليات
13:13
لبنان محطة مقبلة لـ "هوكستين"!
محليات
13:13
لبنان محطة مقبلة لـ "هوكستين"!
محليات
12:34
بالفيديو - فاصل جديد: "لن تستطيعوا إعادتهم"!
محليات
12:34
بالفيديو - فاصل جديد: "لن تستطيعوا إعادتهم"!
خاص الجديد
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
خاص الجديد
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024