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خاص الجديد
مراسل الجديد: إطلاق رشقة من 10 صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة
2024-11-10 | 04:09
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مراسل الجديد: إطلاق رشقة من 10 صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة
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