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خاص الجديد

مراسلة الجديد في موقع غارة راس النبع

2024-11-17 | 06:28
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غارة رأس النبع تُسفر عن استشهاد الحاج محمد عفيف
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اقرأ ايضا في خاص الجديد

غارة رأس النبع تُسفر عن استشهاد الحاج محمد عفيف
06:55

غارة رأس النبع تُسفر عن استشهاد الحاج محمد عفيف

شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى حزب البعث الاشتراكي في منطقة رأس النبع، وأفادت "معلومات الجديد" بأنها أسفرت عن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحاج محمد عفيف.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أفاد أن الغارة أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة في المنطقة.

كما يُذكر أن هذه هي المرّة الخامسة التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي العاصمة بيروت.

06:55

غارة رأس النبع تُسفر عن استشهاد الحاج محمد عفيف

شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى حزب البعث الاشتراكي في منطقة رأس النبع، وأفادت "معلومات الجديد" بأنها أسفرت عن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحاج محمد عفيف.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أفاد أن الغارة أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة في المنطقة.

كما يُذكر أن هذه هي المرّة الخامسة التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي العاصمة بيروت.

فيديو - ما حقيقة تعليقات أفيخاي أدرعي على هشام حداد؟.. الجديد تدقق
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فيديو - ما حقيقة تعليقات أفيخاي أدرعي على هشام حداد؟.. الجديد تدقق

إنتشر فيديو يتضمّن تصريحات للإعلامي هشام حداد بشأن الحرب في لبنان، ومن ثمّ تعليق للمتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي على المقطع المصور، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي.

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إنتشر فيديو يتضمّن تصريحات للإعلامي هشام حداد بشأن الحرب في لبنان، ومن ثمّ تعليق للمتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي على المقطع المصور، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي.

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