حسن فضل الله لـ الجديد: الإسناد من لبنان ساهم بشكل كبير في تدعيم المقاومة الفلسطينية

عبدالله لـ "الجديد": فلنحتكم إلى مرجعياتنا الصحية كل ما نحتاجه أصبح في عهدة وزير الصحة ورئيس الحكومة يتابع عن كثب هذا الملف كما أن ثقتنا بنظامنا الصحي في لبنان كبيرة