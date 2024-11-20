فيديو - حسن فضل الله: نتعامل بجدية عالية مع المفاوضات.. والعدو لن يفرض شروطه

أبرز ما جاء في مقابلة النائب حسن فضل الله مع قناة الجديد:

- الورقة الأميركية هي ورقة التزامات متبادلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تتعلق بكيفية وقف إطلاق النار تحت عنوان تطبيق القرار 1701.

- نتعامل بجدية عالية مع المفاوضات وبنفس الوقت المقاومة موجودة في الميدان.

- نتعاطى بمسؤولية وطنية تجاه ما يطرح على لبنان وفق ثوابت أساسية ترتبط بسيادتنا وبحماية أرضنا وشعبنا.

- المقاومة يجب أن تكون دائماً حذرة من الزاويتين العسكرية والسياسية.

- الرئيس بري دائماً يقول "ما تقول فول ليصير بالمكيول" فهناك مسار نعطيه كل الفرص الممكنة ونعمل على إنجاحه.

- الإسناد من لبنان ساهم بشكل كبير في تدعيم المقاومة الفلسطينية.

- منذ 17 أيلول دخلنا مرحلة جديدة هي التصدي للعدو وقناعتنا أن العدوان على لبنان كان سيقع بعد غـزة.

- الحل السياسي لا يعني تفاوضاً سياسياً مع العدو بل يعني الإلتزامات من الجانبين واليوم نعالج موضوع الجبهة اللبنانية لأننا أصبحنا بحرب مختلفة.

- نحن اليوم بحاجة الى نقاش داخلي ولسنا ضده بعد الحرب ولكن أهل المقاومة وأهل الجنوب اليوم أكثر تمسكاً بالمقاومة والحـرب لن تنتهي بفرض شروط العـدو.

- لا أحد يقبل في لبنان بأن تُخرق السيادة وبأن يُعطى للعـدو حرية الحركة في البلد.

- موقف لبنان قوي والورقة الأميركية التي قُدمت عليها ملاحظات من الرئيس بري ومن الحكومة ومن قبلنا وهذه الملاحظات تُصاغ.

- نريد وقف الحرب والعدوان ولكن ليس كيفما كان إنما بالشروط التي تحفظ سيادة البلد وتحافظ على عناصر القوة وأول تلك العناصر هي المقـاومة.

- المقاومة باقية ومستمرة ومتواصلة كما بعد 2006 وهي جزء أساسي من لبنان.

- المقاومة مستمرة ومتواصلة وقادرة ولديها الإمكانات المطلوبة لمواصلة المعركة.