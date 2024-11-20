فيديو - حسن فضل الله: نتعامل بجدية عالية مع المفاوضات.. والعدو لن يفرض شروطه
أبرز ما جاء في مقابلة النائب حسن فضل الله مع قناة الجديد:
- الورقة الأميركية هي ورقة التزامات متبادلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تتعلق بكيفية وقف إطلاق النار تحت عنوان تطبيق القرار 1701.
- نتعامل بجدية عالية مع المفاوضات وبنفس الوقت المقاومة موجودة في الميدان.
- نتعاطى بمسؤولية وطنية تجاه ما يطرح على لبنان وفق ثوابت أساسية ترتبط بسيادتنا وبحماية أرضنا وشعبنا.
- المقاومة يجب أن تكون دائماً حذرة من الزاويتين العسكرية والسياسية.
- الرئيس بري دائماً يقول "ما تقول فول ليصير بالمكيول" فهناك مسار نعطيه كل الفرص الممكنة ونعمل على إنجاحه.
- الإسناد من لبنان ساهم بشكل كبير في تدعيم المقاومة الفلسطينية.
- منذ 17 أيلول دخلنا مرحلة جديدة هي التصدي للعدو وقناعتنا أن العدوان على لبنان كان سيقع بعد غـزة.
- الحل السياسي لا يعني تفاوضاً سياسياً مع العدو بل يعني الإلتزامات من الجانبين واليوم نعالج موضوع الجبهة اللبنانية لأننا أصبحنا بحرب مختلفة.
- نحن اليوم بحاجة الى نقاش داخلي ولسنا ضده بعد الحرب ولكن أهل المقاومة وأهل الجنوب اليوم أكثر تمسكاً بالمقاومة والحـرب لن تنتهي بفرض شروط العـدو.
- لا أحد يقبل في لبنان بأن تُخرق السيادة وبأن يُعطى للعـدو حرية الحركة في البلد.
- موقف لبنان قوي والورقة الأميركية التي قُدمت عليها ملاحظات من الرئيس بري ومن الحكومة ومن قبلنا وهذه الملاحظات تُصاغ.
- نريد وقف الحرب والعدوان ولكن ليس كيفما كان إنما بالشروط التي تحفظ سيادة البلد وتحافظ على عناصر القوة وأول تلك العناصر هي المقـاومة.
- المقاومة باقية ومستمرة ومتواصلة كما بعد 2006 وهي جزء أساسي من لبنان.
- المقاومة مستمرة ومتواصلة وقادرة ولديها الإمكانات المطلوبة لمواصلة المعركة.