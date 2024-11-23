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مراسلة الجديد نقلاً عن فرق إنقاذ: 11 شهيداً وأكثر من 15 جريحاً في حصيلة أوّلية للغارة على البسطة الفوقا
2024-11-23 | 00:50
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مراسلة الجديد نقلاً عن فرق إنقاذ: 11 شهيداً وأكثر من 15 جريحاً في حصيلة أوّلية للغارة على البسطة الفوقا
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خاص الجديد
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مراسلة الجديد: غارة جديدة الآن على الضاحية الجنوبية
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