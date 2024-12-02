مراسل الجديد: الغارة على بلدة حاريص أدت إلى سقوط 9 شهداء

النائب أديب عبد المسيح من معراب: لبنان بحاجة إلى سيادة وسيتم عقد سلسلة لقاءات وصولاً إلى الحل المنشود وجرى تباحث في الملف الرئاسي لكن لم يحصل أي جرد للأسماء