قاسم قصير ل"هنا بيروت": حزب الله سيعود إلى الداخل أقوى

أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".



وقال قصير خلال حلقة "هنا بيروت" على "الجديد" إن "ما حصل في سوريا ناتج عن اتفاق بين روسيا تركيا قطر وإيران".



وأضاف: "اللافت في سوريا اليوم هو غياب الدور العربي الفاعل عن المشهد إضافة إلى الدورين الروسي والإيراني, وإيران تطمح إلى ترتيب علاقاتها مع الجماعات الجديدة في سوريا".



وتابع: "من تمنى توقف المقاومة سيتمنى عودتها في الأيام القادمة فإسرائيل ستشكل تحدٍ لدول عدة".



وأردف: "سنكون أمام مشروعين إما تفتيت المنطقة أو المقاومة وأعتقد أننا سنعود إلى المقاومة".



ولفت الى أن: "حزب الله سيعود إلى الداخل اللبناني أقوى من قبل وهناك إتجاه حقيقي في إيران للاتفاق مع أميركا بإدارتها الجديدة بحسب تقديري".



وختم: "أداء حزب الله كان عقلانياً وهو لم يكن يريد الذهاب إلى حرب واسعة ولكن إسرائيل كانت تريد ذلك".