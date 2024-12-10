معلومات الجديد: كتلة الاعتدال ولبنان الجديد تبدأ جولتها الأربعاء بلقاء باسيل ويستكملونها الخميس بلقاء جعجع في معراب

ناصر لـ "هنا بيروت": سوريا في مرحلة انتقالية هناك فوضى وأعتقد أنها قد تتجه إلى التقسيم ووحدة الشعب السوري وعدم ذهابه إلى التفرقة المذهبية تخفف من وطأة ما يحصل اليوم