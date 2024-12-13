الرفاعي: عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة

وأضاف في مداخلة عبر قناة الجديد أن "سوريا الغد من غير نظام بشار الأسد ستكون بأفضل حال حيث ستكون بيد الشعب الذي سيختار بنفسه من يريد ".

كما أشار إلى أننا "قمنا بفتح السجون وخرج منها العديد من المعتقلين ولكن عمليات البحث لا تزال مستمرة فقد يكون هناك سجون قد أخفاها النظام خصوصاً أن هناك عدداً من المفقودين حتى الساعة".