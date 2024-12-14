كاميرا الجديد تتجوّل داخل أكبر مصنع للكبتـاغون بالعالم العربي عند الحدود اللبنانية السورية

الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ "الجديد": علينا أن نكون حذرين حيال ما يحصل في سوريا وألا نستعجل بالحكم لأن الصورة غير واضحة وقد ينعكس الأمر على لبنان فنحن أمام مرحلة خطيرة