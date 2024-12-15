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2024-12-15 | 15:37
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وهاب لـ وهلق شو: 130 مليار دولار سحبها الأسد خلال الـ10 أيام الأخيرة وتم نقل الأموال عبر طائرات إلى روسيا
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وهاب لـ وهلق شو: 130 مليار دولار سحبها الأسد خلال الـ10 أيام الأخيرة وتم نقل الأموال عبر طائرات إلى روسيا
خاص الجديد
عربي و دولي
مليار
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