هل يعود الحريري قريباً؟ وما الذي يريده الأميركيون رئاسياً؟

وأضاف ضاهر خلال حديث ضمن برنامج "الحدث" على قناة "الجديد" أن الواقعية أجبرت الثنائي الشيعي على تعديل موقفه من سليمان فرنجية، حيث لم تدعمه الظروف الحالية.

وأوضح أن هناك انسجامًا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مع عدم وجود تغيير في مواقف جنبلاط الجوهرية.

كما أكد ضاهر أن الرئيس سعد الحريري لا يملك توقيتًا أو رغبة في العودة إلى الحياة السياسية في الوقت الحالي.

وذكر أيضًا أن المؤشرات تشير إلى احتمال حدوث ضربة إسرائيلية على إيران قبل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.