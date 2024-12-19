كم بلغت حصيلة أصوات قائد الجيش حتى اليوم؟

رئاسة الجمهورية وقائد الجيش جوزيف عون يتصدران المشهد، فكم بلغ عدد أصوات قائد الجيش حتى اليوم قبل جلسة التاسع من كانون الثاني؟







