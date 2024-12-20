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عائق رئاسي أمام جوزيف عون.. وما دور الثنائي؟
دخل الملف الرئاسي عطلة الأعياد وسط الحديث عن تعديل دستوري لإيصال جوزيف عون للرئاسة، فهل يتم التعديل وما دور الثنائي الشيعي؟
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