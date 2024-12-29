مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدتي مارون الراس وميس الجبل

مصادر مقربة من بري لـ #الجديد: في حال التوافق على قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وانتخابه بـ 86 صوتا عندها لن يكون هناك حاجة الى تعديل دستوري انطلاقا من سابقة الرئيس ميشال سليمان