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معلومات الجديد: تم ابلاغ الوزراء بعقد جلسة لمجلس الوزراء في السابع من كانون الثاني وطُلب منهم تأكيد حضورهم ومشاركتهم في الجلسة
2024-12-30 | 03:35
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معلومات الجديد: تم ابلاغ الوزراء بعقد جلسة لمجلس الوزراء في السابع من كانون الثاني وطُلب منهم تأكيد حضورهم ومشاركتهم في الجلسة
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حسين أيوب لـ #وهلق_شو: كل الإشارات الأميركية تشي بعدم وجود رغبة لديها باستئناف الحرب ويومياً الإسرائيلي يقوم بحوالي 25 خرقاً ودخل إلى قرى لم يدخل إليها خلال المعركة البرية
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