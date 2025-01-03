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بسام مولوي لـ #الجديد: تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أي إعتداء جديد
2025-01-03 | 07:40
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بسام مولوي لـ #الجديد: تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أي إعتداء جديد
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بسام مولوي لـ #الجديد: الجيش اللبناني أمس بتوقيفه السيارة وتسليمها للأمن العام "طبّق القانون" وعلى الجانب السوري القيام بواجباته في هذا الخصوص
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