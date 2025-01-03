مراسلة الجديد: حتى الساعة لا يوجد اي مرشح للرئاسة برصيد 65 صوتاً

معلومات الجديد: الوفد السعودي سيزور رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الليلة بعد لقائه مع بري مباشرة وعدداً من القوى السياسية كما سيتوجه إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي