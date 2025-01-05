حاجز غير تقليدي على طريق الليرزة بعبدا!

غادر الوفد السعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان لبنان بعد تقديم دعم لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في سياق الصراع الرئاسي.



وأفادت معلومات "الجديد" بأن الجولة السعودية الأخيرة أحدثت تغييرًا في المشهد السياسي، حيث تم الإشارة إلى عون كمرشح رئاسي، بينما أكد الرئيس نبيه بري أن التعديل الدستوري غير متاح.



ومصادر سياسية أفادت لـ "الجديد" أن دعوة لعقد جلسة انتخابية تضم مرشحًا تحديًا قد تدفع الكتل السياسية إلى الدخول في معركة انتخابية، وهو ما يرفضه الرئيس بري.



أما زيارة هوكستين فتركز على وقف إطلاق النار، وإذا تم التطرق إلى رئاسة عون، سيُجاب بأن التعديل الدستوري متعثر.