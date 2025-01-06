معلومات الجديد: القوات اللبنانية بدأت مشاورات حثيثة لإعلان الخيار الرئاسي في الساعات المقبلة

مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يتوجه في هذه الأثناء الى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يتوجه في هذه الأثناء الى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع