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معلومات الجديد: الجيش اللبناني يتحضر لاعادة التمركز في القطاع الغربي خلال الـ 5 أيام المقبلة بالتوازي مع انسحاب العدو الاسرائيلي
2025-01-06 | 16:08
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معلومات الجديد: الجيش اللبناني يتحضر لاعادة التمركز في القطاع الغربي خلال الـ 5 أيام المقبلة بالتوازي مع انسحاب العدو الاسرائيلي
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