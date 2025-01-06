معلومات الجديد: الجيش اللبناني يتحضر لاعادة التمركز في القطاع الغربي خلال الـ 5 أيام المقبلة بالتوازي مع انسحاب العدو الاسرائيلي

النائب حسين الحاج حسن لـ "الجديد": نحن على علاقة متينة وإيجابية مع قائد الجيش ولا فيتو على إسمه ولكن مرشحنا حتى الآن هو سليمان فرنجية و انتخاب الـ 65 ليس تهريبة