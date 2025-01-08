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النائب غسان حاصباني لـ "الجديد": الوضع غير واضح حتى الآن إلا أننا وصلنا إلى عدد متقدم من النواب الذين يدعمون عون وعلى الرئيس المنتخب أن يكون محصناً من كل الجهات
2025-01-08 | 16:21
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النائب غسان حاصباني لـ "الجديد": الوضع غير واضح حتى الآن إلا أننا وصلنا إلى عدد متقدم من النواب الذين يدعمون عون وعلى الرئيس المنتخب أن يكون محصناً من كل الجهات
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النائب غسان حاصباني لـ "الجديد": الوضع غير واضح حتى الآن إلا أننا وصلنا إلى عدد متقدم من النواب الذين يدعمون عون وعلى الرئيس المنتخب أن يكون محصناً من كل الجهات
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