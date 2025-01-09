مراسلة الجديد: وصول عائلة العماد جوزاف عون إلى مجلس النواب

كيربي لسي إن إن: واشنطن ستعمل على استكشاف سبل للتواصل مع المجموعات التي سيطرت على دمشق ونحن في فترة عدم يقين فالأفعال وحدها ستحدد ثقتنا بزعيم هيئة تحرير الشام