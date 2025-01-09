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خاص الجديد
معلومات الجديد: اللقاء الذي حصل بين النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل بقائد الجيش كان ايجابياً
2025-01-09 | 13:37
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معلومات الجديد: اللقاء الذي حصل بين النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل بقائد الجيش كان ايجابياً
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معلومات الجديد: اللقاء الذي حصل بين النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل بقائد الجيش كان ايجابياً
خاص الجديد
محليات
الجديد:
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النائب
والنائب
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الجيش
ايجابياً
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