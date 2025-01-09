أبو الحسن لـ "الجديد": لم نناقش مسألة رئاسة الحكومة ولكن كتلة اللقاء الديمقراطي ستعقد اجتماعًا وتعلن عن موقفها بوضوح كما فعلنا في مسألة رئاسة الجمهورية