جوزيف أو جوزاف؟ ما سرّ تسمية "الرئيس"

تصدّر اسم رئيس الجمهورية جوزاف عون وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، واللافت كان التباين في كتابة اسمه، حيث لاحظ البعض أن هناك اختلافاً في الطريقة التي كُتب بها، ففي حين استخدم البعض اسم "جوزيف" فإن البعض الآخر كتب "جوزاف".

وبالرغم من أن هذا الاختلاف قد يراه الناس مجرد تنوع لغوي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاسم الصحيح هو "جوزاف"، وذلك نسبة للبيانات الرسمية الصادرة عن الجيش اللبناني سابقاً، بالإضافة إلى ما هو مدون في تذكرته الشخصية وسجلاته الشخصية.