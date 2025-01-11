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مصادر رئيس الحكومة لـ الجديد: المضحك أن من يتلطون خلف شعار المعارضة يستخدمون شعارات رنانة "مثل الحديث عن رفض دولي وعربي"
2025-01-11 | 13:49
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مصادر رئيس الحكومة لـ الجديد: المضحك أن من يتلطون خلف شعار المعارضة يستخدمون شعارات رنانة "مثل الحديث عن رفض دولي وعربي"
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مصادر رئيس الحكومة لـ الجديد: المضحك أن من يتلطون خلف شعار المعارضة يستخدمون شعارات رنانة "مثل الحديث عن رفض دولي وعربي"
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